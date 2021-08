Usa, azzannata dal coccodrillo sotto gli occhi dei bambini: una scena raccapricciante

22 agosto 2021 a

Un attacco feroce quello sferrato da un coccodrillo contro una dipendente di un centro rettili dello Utah. La donna stava mostrando l’animale a un gruppo di bambini durante una festa di compleanno. Ma quando ha provato a dargli del cibo, l’alligatore l’ha afferrata tra le fauci trascinandola nella vasca. Nel video, ripreso da un ospite, si vede chiaramente il coccodrillo che le morde la mano e la scaraventa in acqua.

A un certo punto, quando la situazione sembrava ormai disperata, uno degli ospiti, Donnie Wiseman di 48 anni, è saltato nella vasca e si è arrampicato sull’alligatore per aiutare la donna in difficoltà. “Ho fatto quello che dovevo fare - ha detto -. Gli sono andato addosso, proprio come in tutti i film e i documentari che ho visto”. Shane Richins, il proprietario del centro, ha spiegato che la dipendente stava aprendo il recinto per dare da mangiare al coccodrillo come fa sempre. Solo che questa volta l’animale “è diventato un po' più coraggioso”. Nelle immagini choc, poi, si vede che l’alligatore – dopo aver afferrato la donna – inizia a divincolarsi, tenendo sempre le mascelle serrate sul suo braccio.

Per fortuna tra i presenti al momento dell’aggressione c’era anche una donna con formazione infermieristica, che ha potuto prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle squadre di emergenza. Il proprietario del centro ha fatto sapere che la ragazza ha subìto un intervento chirurgico e sta assumendo antibiotici. Poi ha ringraziato l’ospite per aver aiutato la dipendente, cui ha salvato la vita e il braccio.

