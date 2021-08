Afghanistan, la "bella vita" a New York di Mariam Ghani, figlia dell'ex presidente fuggito col tesoretto: imbarazzo internazionale

23 agosto 2021 a

a

a

L'ex presidente Ashraf Ghani ha lasciato l'Afghanistan con svariati milioni di dollari in saccoccia. Frutto, dicono i talebani, di anni di corruzione e mazzette. Sua figlia Mariam Ghani, nel frattempo, la bella vita la sta facendo a New York. Lei non risponde a chi le chiede conto dei 169 milioni che il padre avrebbe portato all'estero "con 4 auto e un elicottero", ma l'imbarazzo è evidente, anche perché la 43enne ha un ruolo pubblico.

Video su questo argomento "Scappato con i soldi?". Perché l'ex presidente Ghani ha lasciato l'Afghanistan





Artista e regista, con opere in mostra anche al prestigioso Guggenheim, al MoMA e alla Tate Modern e film proiettati alla Berlinale. La figlia dell'ex presidente, sottolinea il Corriere della Sera, "vive in un lussuoso loft di Clinton Hill, a Brooklyn, e in una intervista del 2015 nel suo appartamento hipster spiegava che il suo stile di vita rispecchiava 'tutti i cliché di Brooklyn'". Su Instagram ha commentato il dramma afghano dicendosi "arrabbiata e spaventata per la mia famiglia, i miei amici e colleghi lasciati indietro in Afghanistan", consigliando i followers su come e a chi fare donazioni.

Video su questo argomento "Non potevo farmi giustiziare davanti al mondo, tornerò presto". L'ex presidente Ghani sfida i talebani





Anche il fratello minore di Mariam, il 39enne Tarek, ha una posizione di tutto rispetto negli Usa: insegna Economia all'Università Washington di Saint Louis e ha collaborato con influenti think tank americani come Brookings Institution e International Crisis Group. e sarebbe stato anche consigliere di politica estera per l'attuale ministro dei Trasporti Pete Buttigieg, mentre sua moglie Elizabeth Pearson secondo i tabloid lavora per Elizabeth Warren, come Buttigieg ex candidata alla nomination democratica poi vinta da Joe Biden.

Video su questo argomento I talebani giustiziano il capo della polizia. Inginocchiato e bendato, l'esecuzione : immagini forti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.