Lotteria, vincono due volte in due settimane. Loro figlio è morto di Coronavirus: "Cosa faremo con quei soldi"

Susan Slater, 74 anni, e suo marito, vivono nell'Essex, Inghilterra. La coppia ha vinto alla lotteria due volte in due settimane: 30.000 sterline. Soldi che i fortunati vincitori investiranno per il memoriale in onore del figlio Steve, morto per coronavirus pochi mesi prima: "Vogliamo ricordarlo come si deve". La signora Slater ha poi anche reso noto che i suoi vicini la stanno aiutando ad organizzare una celebrazione per ricordare la vita di suo figlio.

"Faremo un grande memoriale per lui. Molte persone mi stanno aiutando a farlo. Siamo un gruppo molto affiatato. Voglio solo che tutti vengano a brindare a Steve". Ricordando poi il momento in cui ha saputo di aver vinto, la signora Slater ha detto: "Quando ho ricevuto la telefonata, ho detto a parecchie persone che avevo vinto 1.000 sterline e ho pensato: questo è un fallimento, qualcuno mi sta prendendo in giro! Mai avrei pensato che sarei stato abbastanza fortunata da vincere £ 30.000".

Quando le è stato chiesto come avesse intenzione di spendere le sue vincite, Susan Slaterha detto di voler fare regali alla sua famiglia, compresa sua figlia, la nuora, i cinque nipoti e i due pronipoti. "Io e mio marito siamo sposati da 55 anni quest'anno e amiamo sempre le vacanze, quindi questa sarà davvero speciale. Amiamo andare in crociera, quindi sarà una bella lunga stavolta". Di questa incredibile notizia ha parlato anche Matt Johnson, ambasciatore della People's Postcode Lottery: "È stato un vero piacere dare questa sorpresa a Susan. È stato un anno molto duro per lei e per la famiglia e sono particolarmente felice di poter rendere felici lei e i vicini che hanno raccolto una buona notizia". La lotteria locale costa £ 10 al mese e le persone che giocano con il codice postale prescelto partecipano automaticamente a tutte le estrazioni.

