Russia e Ucraina vicine alla tregua? La Francia minaccia sanzioni su Mosca

La pace si avvicina, la tregua potrebbe essere ormai alle porte? E a Parigi ci sono i primi segni di nervosismo. Infatti ci sono state rinnovate pressioni del governo francese sulla Russia, che rischia sanzioni rafforzate e mirate ai settori finanziario e petrolifero se il presidente Vladimir Putin non dovesse accettare il cessate il fuoco di un mese con l’Ucraina.

"Quello che è stato detto ieri dai leader europei (che partecipavano a un vertice in Ucraina) è che se Putin non accetta un cessate il fuoco, dovremo fare di più di questo nuovo pacchetto di sanzioni e colpire i settori finanziario e petrolifero, come si stanno preparando a fare gli americani", ha dichiarato il capo della diplomazia francese Jean-Noel Barrot in un’intervista congiunta a France Info/Le Monde. L’Ucraina e i suoi alleati europei, insieme agli Stati Uniti, hanno lanciato ieri un ultimatum a Mosca per accettare un cessate il fuoco "completo e incondizionato" di 30 giorni a partire da domani. In caso contrario, quindi, Mosca si troverebbe ad affrontare nuove "sanzioni massicce e mirate" ai settori finanziario e petrolifero.