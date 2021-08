Afghanistan, Joe Biden "anatra sdraiata": fuga di notizie dagli Usa, "al prossimo attentato". Presidenza lampo?

27 agosto 2021 a

Le lacrime di Joe Biden e le parole di circostanza sugli attentati all’aeroporto di Kabul non cancellano il fatto che il presidente degli Stati Uniti è completamente svuotato nella sua credibilità e autorevolezza. Ospite di Agorà su Rai 3, Goffredo Buccini ha analizzato bene la situazione: “Biden visto ieri sera umanamente fa anche simpatia, è un anziano signore che trasmette un grande senso di fragilità umana prima che politica. Non vorrei drammatizzare, però stiamo assistendo alla fine incredibilmente anticipata di una presidenza”.

Il giornalista del Corriere della Sera parla di Biden come “anatra zoppa”, per poi correggersi e definirla “sdraiata” nei consessi internazionali. “Questo è il completamento di una crisi che parte dagli errori in politica estera di Obama e passa per gli accordi di Doha stipulati da Trump”, ha sottolineato Buccini. Il quale ha poi evidenziato come il fallimento degli Stati Uniti si ripercuota in maniera pesantissima sull’Europa, chiamata a decidere cosa vuol fare da grande.

“Questa è una chiamata gigantesca alle armi politiche - ha dichiarato il giornalista del Corsera - in questo momento l’Europa politica deve sedersi a un tavolo per permettere a un’Europa militare di esistere. Ci sono dei cattivi che vanno combattuti con le armi, al prossimo attentato in Occidente ce lo ricorderemo. L’Europa deve mettere in piedi autonomia strategia, difesa comune: significa essere presenti nelle zone di crisi al posto di un alleato come gli Usa che ci sarà sempre meno”.

