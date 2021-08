Joe Biden, la domanda del giornalista Peter Doocy lo manda in crisi: mani sulla bocca, balbetta in diretta nazionale

28 agosto 2021 a

Si chiama Peter Doocy ed è il giovane giornalista di Fox News diventato in poche ore il simbolo dell'America che dice no a Joe Biden. Piccolo dettaglio: il cronista gliel'ha detto in faccia, alla Casa Bianca, durante una drammatica conferenza stampa. Il presidente americano sta rispondendo alle domande dei giornalisti sull'attentato firmato dall'Isis all'aeroporto di Kabul. Un bagno di sangue costato la vita anche a 13 soldati americani.

"Perché la Casa Bianca ha fallito". Kissinger, pesantissima lezione afghana: Biden a casa, ora

Per il leader democratico, forse il punto di non ritorno nella sua ancora breve carriera da Commander in chief, comandante in capo degli Stati Uniti. Travolto dai sondaggi negativi, Biden prima di questa tragedia doveva già fare i conti con le disastrose dinamiche del ritiro dei soldati americani dall'Afghanistan: letteralmente, una fuga che ha ricordato quella dei diplomatici a stelle e strisce da Saigon in Vietnam, e che soprattutto ha spianato la strada al ritorno dei talebani al potere. Da lì, l'escalation del caos culminata con la carneficina dei terroristi.

Di fronte ai primi morti americani, Biden si mostra prostrato ma Doocy lo incalza: "Si sente responsabile?". Biden balbetta, prova a ribaltare l'accusa: "Sì, ma Donald Trump aveva un patto con i talebani, noi ci ritiriamo e voi non ci attaccate". Il giornalista di Fox News (canale molto vicino a Trump) non molla la presa e chiede ancora se il presidente avrebbe potuto fare qualcosa per non esporre i soldati al rischio.

"Vendetta", unico modo per salvare la presidenza. Biden al contrattacco: "Chi abbiamo ucciso", primo colpo all'Isis

Ed è qui che il democratico crolla, nel vero senso della parola. Testa bassa, mani prima sulla fronte e poi sulla bocca. I suoi sostenitori parlano di "commozione" per le vittime, ma la stragrande maggioranza dei telespettatori americani sottolinea il gesto di frustrazione di Biden, che si trattiene a stento dal rispondere polemicamente a Doocy, "colpevole soltanto di aver fatto quello che troppi giornalisti non fanno - si legge tra i tanti commenti in rete -, fare domande". E gli occhi bassi di Biden e la sua voce tremante valgono forse più di qualsiasi sondaggio negativo.

