Lady Diana, l'ultimo uomo ad averla vista viva: "L'angelo della morte, cosa ricordo dopo l'incidente". Testimonianza sconcertante

Nel giorno del 24esimo anniversario dalla morte di Lady Diana, arriva la testimonianza di Sami Nair, uno degli ultimi ad aver visto la Principessa triste ancora in vita. L'ex consigliere del ministro degli Interni francese la sera del 31 agosto 1997 riceve una telefonata: gli segnalano del gravissimo incidente automobilistico nel tunnel dell'Alma, a Parigi. Vista l'importanza delle persone coinvolte, Nair si precipita subito all'ospedale Pitié Salpetriere, dove era stata ricoverata Diana, in condizioni disperate. A conferma di come le operazioni di soccorso quella sera furono disastrose, l'ex moglie di Carlo d'Inghilterra arrivò però dopo Nair, tra l'1.30 e l'1.45 di notte, con ben 45' di ritardo. Quando fu ricoverata, il politico francese fu uno degli ultimi a poterle stare accanto: "Le toccai il volto. Aveva un viso d’angelo. L’angelo della morte, pensai. Era bellissima, nonostante stesse morendo. Era molto pallida. Bionda".

Nel 2017, lasciata la politica, Nair raccontò dell'arrivo di Mohammed al-Fayed, il potentissimo imprenditore di stanza a Londra, padre di Dodi, all'epoca il nuovo compagno di Diana. Secondo i complottisti, fu proprio il legame tra l'ex Principessa e un islamico a portare alla "esecuzione", un incidente-messinscena per eliminare una coppia scomoda per la Corona britannica. Illazioni mai provate in 24 anni di indagini e ricostruzioni. Resta il dolore enorme di un padre. "Vidi un uomo molto alto, pallido, ma con un modo di fare, una nobiltà straordinari. Diceva: ‘È il destino, Dio ha voluto così’. Chiese di vederla. Il ministro acconsentì. Andò da lei. Posò la mano sulla sua fronte... Mi resi subito conto dell’importanza di ciò che era successo. La mia prima reazione fu quella di tacere, di evitare i giornalisti. Mi offrirono molti soldi per parlare, soprattutto gli americani, ma non ho mai accettato".

