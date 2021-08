Estate in diretta, Roberta Capua ammutolisce: "Quel c***o". Raptus rovinoso su Lady Diana, cala il gelo

31 agosto 2021 a

Momenti di grosso imbarazzo a L'Estate in diretta, su Rai1. In studio da Roberta Capua e Gianluca Semprini si parla di Lady Diana, morta esattamente 24 anni fa nel drammatico e mai del tutto chiarito incidente dell'Alma a Parigi. Ovviamente il discorso si è esteso a tutta la Corona britannica, dai rapporti della Principessa triste col marito Carlo al gossip scatenato sulle corna vere o presunte, di cui si sarebbero resi protagonisti entrambi durante un matrimonio tribolato e mai veramente felice, nonostante la nascita dei due figli William e Harry.

E a proposito di tradimenti, l'ospite Mariella Milani non ha usato mezzi termini per "dipingere" la rivale in amore di Diana, Camilla Parker Bowles, l'eterna innamorata di Carlo. Non era solo una passione giovanile, visto che dopo la morte di Diana i due sono finalmente potuti uscire allo scoperto. Ma non tutto era rose e fiori per loro, già quando Diana era ancora in vita. "Pare - ha ricordato maliziosa la Milani, scrittrice ed ex conduttrice del Tg2 - che il principe Filippo abbia detto a Carlo ‘ma come fai a lasciare Diana ed a preferire quel cesso’!".

Gelo e silenzio in studio, lunghi secondi in cui la Capua e Semprini sembrano interdetti. Quindi hanno preferito cambiare discorso chiedendo agli altri ospiti altri retroscena sui reali inglesi. Su Diana la Milani non è andat giù più leggera: "Simbolo di fragilità e in sintonia con la sofferenza - l'ha definita - e questo si evince guardano le immagini del suo volto e del suo corpo segnato anche da disturbi alimentari."

