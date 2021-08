Kate Middleton e l'anello di Lady Diana, quella "modifica" ordinata "per scongiurare l'incubo"

24 agosto 2021 a

a

a

Presente il meraviglioso anello di fidanzamento che Kate Middleton non toglie mai? Si tratta di uno zaffiro ovale, blu, da 12 carati e circondato da 14 diamanti solitari che le è stato regalato nel lontano 2010, quando il principe William le ha fatto la proposta di matrimonio. Da allora Kate lo porta sempre al dito. L'anello era appartenuto alla amatissima Lady Diana.

Regina Elisabetta "pronta ad abdicare". Voci a palazzo, "perché Carlo non diventerà re". Motivo umiliante: fregato da Harry

Il Mirror ha fatto sapere che l’anello, poco prima delle nozze dei duchi di Cambridge celebrato nell’aprile 2011 è stato modificato in quanto per Kate era troppo largo e aveva il terrore di perderlo. Quindi il gioiello è stato consegnato alle attenzioni degli esperti gioiellieri reali G Collins and Sons, che hanno apportato la modifica in modo che la duchessa potesse infilarlo con più comodità.

Meghan e Harry "trascinati in tribunale" dalla Regina Elisabetta: indiscrezione atomica, il punto più basso della Corona

Ma non è stato semplicemente stretto. I gioielliere hanno fatto un lavoro certosino. Anziché ridimensionarlo, hanno aggiunto piccole perline di platino all’interno del fondo dell’anello, per dargli una migliore vestibilità. Una fonte ha detto al tabloid The Sun che Kate lo “adora” e che il “peggior incubo di una sposa è guardare in basso e vedere che il proprio anello è caduto a terra”.

“Harry e Meghan a processo”. Pacchia finita, la Regina Elisabetta chiama gli avvocati: “C'è un limite a tutto”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.