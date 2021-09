Regina Elisabetta, altro scandalo a Palazzo: "Corrotto un collaboratore del principe Carlo", una sporca storia di soldi

05 settembre 2021 a

Come se non bastasse il piano non più segreto sul funerale della Regina Elisabetta - è ancora in corso la caccia alla talpa che ha spiattellato tutto in maniera a dir poco indelicata - un altro scandalo si è abbattuto sulla famiglia reale. Uno dei collaboratori più fidati del principe Carlo sarebbe coinvolto in una sporca storia basata sulle onorificenze assegnate a pagamento.

Si tratta di Michael Fawcett, un 51enne che collaborava con l’erede al trono: a Buckingham Palace ci era arrivato nel lontano 1981, come cameriere al servizio della famiglia reale. Secondo le inchieste pubblicate da Sunday Times e Mail on Sunday, l’ex collaboratore avrebbe ottenuto un milione e mezzo di sterline dall’imprenditore saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz in cambio della concessione della cittadinanza britannica e di un’onorificenza. All’epoca Fawcett era un dirigente della Prince’s Foundation, ovvero l’ente voluto dal principe Carlo a favore della sostenibilità nel campo agricolo ed edilizio.

Il patto sarebbe stato rispettato, dato che nel 2016 l’imprenditore saudita sarebbe stato protagonista di una cerimonia privata a Buckingham Palace in cui sarebbe stato investito dell’onorificenza concordata. I tabloid britannici hanno anche pubblicato la corrispondenza tra l’ex collaboratore e l’imprenditore straniero. Una brutta storia che non fa affatto bene all’immagine pubblica della Corona.

