Kate Middleton e William cambiano casa? Rumors dai piani alti: tutta colpa della Regina Elisabetta

30 agosto 2021 a

a

a

Cambiamenti in vista per Kate Middleton e il principe William. Stando a diversi rumors la coppia sarebbe in procinto di cambiare casa. Il duca e la duchessa di Cambridge starebbero considerando l'ipotesi di trasferirsi a Windsor per stare accanto alla Regina Elisabetta dopo la morte del Duca di Edimburgo, il principe Filippo. Attualmente Kate e William si dividono tra Kensington Palace a Londra e Anmer Hall a Norfolk, ma diverse indiscrezioni vedono i due impegnati nella ricerca di possibili proprietà intorno al Windsor Great Park.

Video su questo argomento "La casa segreta di Kate e William". La rivelazione della fonte anonima spiazza il mondo

Una notizia avvallata anche dal fatto che il principe George e la principessa Charlotte sono entrambi iscritti alla scuola di Londra. Il Telegraph ricorda che George tornerà alla scuola Thomas's Battersea il mese prossimo per l'inizio del nuovo anno scolastico. Con lui anche la principessa di sei anni, mentre il figlio più piccolo della famiglia Reale rimarrà alla Willcocks Nursery School di Kensington.

Regina Elisabetta "pronta ad abdicare". Voci a palazzo, "perché Carlo non diventerà re". Motivo umiliante: fregato da Harry

Sempre in questi giorni sono varie le voci che raccontano di un litigio che in passato mise a repentaglio la favola di Kate e William. I due, pochissimi giorni prima del matrimonio, litigarono per uno scatto rubato in cui si vede la duchessa giocare a tennis con i due fratelli. In particolare a metterli uno contro l'altra fu la conseguenza della paparazzata: Kate riuscì a non far uscire la foto ottenendo il riscatto dato poi in beneficenza. Mentre William voleva invece accanirsi sul fotografo, dando il via a una lite accesissima con la futura moglie.

Video su questo argomento William e Kate copiano i rivali Harry e Meghan: la strategia per sfondare sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.