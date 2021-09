Jan Hecker, il nuovo ambasciatore tedesco in Cina morto a 54 anni. Bocche cucite sul decesso, Angela Merkel "sotto choc"

06 settembre 2021 a

a

a

È morto in circostanze non ancora chiarite il nuovo ambasciatore tedesco in Cina. Il ministero degli Esteri tedesco ha spiegato in una breve dichiarazione che Jan Hecker, ex consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel, è deceduto solo pochi giorni dopo aver assunto il suo nuovo incarico. "È con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della morte dell'ambasciatore tedesco in Cina - si legge nella nota -. I nostri pensieri in questi momenti sono con la sua famiglia e le persone a lui vicine".

"Corrotto un collaboratore del principe Carlo". Altro scandalo a Palazzo, regina Elisabetta circondata: sporca storia di soldi

Il ministero degli Esteri tedesco non ha fornito ulteriori dettagli sul suo decesso. Al momento si sa soltanto che verrà sostituito dal suo vice, Frank Rueckert. Sconvolta la cancelliera tedesca, Angela Merkel, che ha espresso il suo sgomento per l'improvvisa morte del suo ex consigliere.

Viso sfigurato dai proiettili, l'orrore talebano davanti ai parenti: poliziotta incinta assassinata in modo barbaro | Immagini forti

"Sono profondamente scioccata dalla morte di Jan Hecker", ha detto in una dichiarazione diffusa a Berlino. "Piango la perdita di uno stimato consigliere di molti anni, di profonda umanità ed eccezionale competenza. Penso alla nostra collaborazione con gratitudine e sono contenta di essere stata legatata a lui così strettamente nel corso degli anni", ha aggiunto la cancelliera. "Le mie più profonde condoglianze vanno alla moglie, ai figli e agli altri parenti nel loro incommensurabile dolore". Hecker era spostato e aveva tre figli.

Nicolette, l'avvocato vegetariano in prima linea per le mucche? Impensabile, chi si sposa: com'è ridotta oggi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.