Afghanistan, donne ridotte così in università: la foto-choc. "Vediamo che fanno i talebani prima di giudicare", Massimo Fini che dice?

"Vediamo cosa fanno i talebani prima di giudicarli" diceva Massimo Fini qualche giorno fa durante Quarta Repubblica. Ed ecco che la replica è arrivata più puntuale che mai con una foto delle scuole al tempo del nuovo governo afghano. Uno scatto pubblicato da Lastampa.it e rilanciato da Dagospia in cui si vedono gli studenti e le studentesse dell'Università privata di Avicenna, a Kabul. Gli alunni frequentano sì assieme le lezioni, ma in aula sono separati da tende che ne impediscono la vista e l'interazione.

Proprio così. Le autorità talebane hanno già messo le cose in chiaro: le donne potranno frequentare università private sotto il nuovo regime, ma dovranno sottostare a dure restrizioni per quanto riguarda abbigliamento e interazione. Le studentesse infatti possono accedere in aula solo se indossano un abaya e un niqab, rimanendo separate dagli uomini. Alla faccia del cambiamento. E alla faccia anche di Giuseppe Conte che invocava il dialogo con i talebani che a suo dire hanno dato vita a "un nuovo regime che si è dimostrato abbastanza distensivo".

Vedendo i primi nomi del governo resi pubblici dal portavoce verrebbe da dire l'esatto opposto. Al suo vertice terroristi e ricercati. Tra gli altri il ministro dell'Interno sarà Sirajuddin Haqqani, leader dell'omonima rete di milizie ritenuta vicina ad Al Qaida e attualmente ricercato dall'Fbi per terrorismo, e Mohammad Hassan Akhund, il nuovo primo ministro afghano nel governo dei Talebani, figura invece nella lista dell'Onu di persone designate come "terroristi o associati a terroristi".

