Charlene di Monaco, il principe Alberto sbrocca: "Non ci ha lasciato per caso"

09 settembre 2021 a

a

a

Alberto di Monaco parla del mistero della moglie Charlène Wittstock. La principessa sarebbe in esilio volontario, vittima di Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale condivide la passione per la numerologia e senza la quale “non farebbe un passo se i numeri non sono propizi” e pronta al divorzio a causa del comportamento del Principe, coinvolto in una terza richiesta di riconoscimento di paternità.. Lo scrive il Tempo.

"Charlene messa alle strette dal principe Alberto", l'ultima bomba sul reale: poche ore prima del ricovero...

In un’intervista alla rivista “People”, Alberto spiega che. “siamo un bersaglio facile, siamo stati colpiti facilmente. Ma queste chiacchiere fanno male a me e fanno male a lei. Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro”, spiega smentendo le parole di Christa Mayrhofer-Dukor, cugina della madre Grace Kelly, che aveva parlato di un furioso litigio come casus belli dell’allontanamento della principessa.

"Plagiata da una maga". Charlene di Monaco, indiscrezioni inquietanti: così la santona la ha rovinata

Alberto ha ribadito che la consorte si era recata nel Paese d’origine per portare avanti la campagna della sua Fondazione contro il bracconaggio dei rinoceronti in via di estinzione oltre che per stare con la famiglia e gli amici e ha spiegato perché ha taciuto finora: “Mi stavo concentrando sulla cura dei bambini e pensavo che tutte queste chiacchiere sarebbero svanite da sole. Sai, sprechi il tuo tempo se provi a rispondere a tutto ciò che viene fuori su di te. Certo che tutto questo colpisce lei, e ovviamente colpisce me": Ma nessun commento sulla presunta vicinanza di Charlène con la maga Dawn Mary Earl.

Video su questo argomento L'arrivo a casa dei gemellini reali di Charlène Andrea Tempestini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.