Harry e William di nuovo insieme "ma senza le mogli": il clamoroso miracolo del principe Filippo

Harry e William di nuovo insieme? Possibile, grazie a un documentario della Bbc. E nel Regno Unito c’è già chi parla di “miracolo” del nonno Filippo, dato che sarà uno speciale sulla sua morte, avvenuta lo scorso aprile, il motivo per cui i due fratelli-coltelli potrebbero tornare insieme, almeno sullo schermo. La Bbc ha annunciato un documentario intitolato “Prince Philip: The Family Remembers” e sarà pronto per il primo anniversario dalla scomparsa del duca di Edimburgo.

Lo scopo di questo progetto è quello di restituire al mondo intero “un ritratto unico del più longevo fra i principi consorti”. Ovviamente nel documentario non mancherà la regina Elisabetta, che è stata sposata con Filippo per oltre 70 anni, così come ci saranno i quattro figli e pure gli otto nipoti: tra questi quindi rientrano William e Harry. Dalla Bbc hanno fatto sapere che entrambi hanno già acconsentito a prendere parte alle riprese, doveroso ricordare il nonno e i bei momenti vissuti con lui.

Non ci saranno invece le mogli: Meghan Markle e Kate Middleton rimarranno fuori dal documentario, che sarà incentrato soltanto sui parenti diretti di Filippo. Le due donne forti alle spalle dei principi non potranno offrire la loro personale esperienza con il marito della regina, né fare da supporto ai rispettivi mariti.

