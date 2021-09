Palloncini colorati? Non proprio. Cosa c'è dentro: una scoperta inquietante. L'effetto sul tuo corpo

13 settembre 2021 a

Quella che è stata fatta è una scoperta inquietante. La movida non si ferma al consumo di alcol e alle note sostanze stupefacenti. L'ultima follia si trova a Basilea, in Svizzera. Secondo il sito di informazione locale Blick, riportato da Il Fatto quotidiano, infatti, una decina tra bar e locali della città svizzera avrebbero cominciato a offrire ai clienti dei palloncini riempiti di protossido di azoto, meglio noto come gas esilarante.

Un nome che dice tutto. Perché dare una boccata di gas provoca uno sballo di una decina di secondi, che sembra dia le vertigini. E' l'ultima agghiacciante frontiera del divertimento "trasgressivo". Peraltro non c'è nulla di illegale, quindi non si rischia nulla. Ed è persino uno sballo economico visto che il costo è di 5 franchi, meno di una birra. Ma attenzione.

Perché ha degli effetti collaterali sul corpo. A volte qualcuno finisce sul pavimento con le contorsioni in stato di incoscienza per aver inalato troppo gas in una volta. Allarmate dal nuovo fenomeno, le autorità locali stanno pensando di rendere la pratica illegale. Al momento nessuno ha ancora indagato sul motivo della scelta dei palloncini come "mezzo" per inalare il gas esilarante. Ma questo forse non è così importante.

