Sarah Ferguson e Andrea, bomba sul loro matrimonio dopo le accuse sugli abusi sessuali

Nozze bis per Sarah Ferguson e il principe Andrea? Secondo quanto rivela il New York post, il fratello del principe Carlo vorrebbe risposarsi con la ex moglie anche se prima dovrà uscire illeso dallo scandalo sugli abusi sessuali in cui è coinvolto.

La ex coppia reale sembra infatti aver ritrovato l'amore durante la pandemia di coronavirus, tanto che sarebbero persino tornati a vivere insieme come hanno riferito alcune fonti a Vanity Fair. Secondo il magazine, "si è riacceso qualcosa e c’è la possibilità di un secondo matrimonio se tutto va per il verso giusto".

Andrew infatti è stato esonerato dai suoi doveri reali dopo le accuse di aggressione sessuale da parte di Virginia Roberts Giuffre, che sostiene di essere stata costretta a fare sesso con il principe tre volte, a partire da quando aveva 17 anni. Il giudice americano che dovrà esprimersi sul caso ha dato un’altra settimana di tempo agli avvocati della Giuffre per notificare l’accusa al principe, che finora si è reso irreperibile.

Sarah Ferguson non ha mai smesso di difendere il principe Andrea dalle accuse che peraltro lui ha sempre negato, Di recente la duchessa di York ha detto a Polsat News che vive ancora secondo i voti del suo matrimonio del 1986, anche se la coppia ha divorziato nel 1996. "Mantengo il mio impegno, qualunque cosa accada". E' ancora amore.

