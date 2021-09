Aereo Lufthansa, scoppia gomma durante il decollo: lunghe ore di terrore, ecco come atterra

17 settembre 2021 a

Tragedia sfiorata su un aereo Lufthansa, che per alcune ore è stato costretto a girare a bassa quota sull’aeroporto di Colonia/Bonn. L’Airbus A350, decollato alle 15 e 48 di mercoledì 15 settembre, era diretto a Chicago, negli Stati Uniti. Tuttavia, mentre correva sulla pista per il decollo, uno degli pneumatici del carrello è letteralmente scoppiato. Stando a quanto riporta Flightradar24, il velivolo ha poi dovuto attraversare l’Atlantico, a livello della Scozia, per tornare all’aeroporto di Monaco.

Poco dopo Glasgow, in Scozia, sono scattate le operazioni per far rientrare l'aereo. Non è stato possibile, però, farlo atterrare all’aeroporto Franz Josef Strauss di Monaco a causa dell’eccesso di carburante nel serbatoio. Ecco perché il velivolo ha dovuto effettuare alcuni giri sull’aeroporto di Colonia/Bonn. Il volo Lufthansa ha compiuto diversi passaggi a bassa quota sulla torre di controllo dell’aeroporto per consentire ai controllori di valutare i danni, ma anche per smaltire il carburante, circa 8000 chili. Solo in un secondo momento, l’aereo ha potuto prendere la rotta per l’aeroporto di Francoforte, dove è atterrato in sicurezza intorno alle 22 e 30.

A quel punto i vigili del fuoco, chiusa la pista d’atterraggio, l’hanno cosparsa di liquido “ritardante” per evitare il rischio incendi. L’atterraggio è avvenuto, senza alcuna conseguenza per passeggeri ed equipaggio, dopo un volo durato 6 ore e 38 minuti. L’autorità aeroportuale, come evidenziato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, adesso ha aperto un’inchiesta per disastro colposo: gli ispettori stanno svolgendo accertamenti sull’aereo per capire se la manutenzione delle gomme fosse stata fatta in modo corretto.

