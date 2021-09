Svizzera, muore folgorato a 61 anni: una fine atroce per un aereo giocattolo

16 settembre 2021 a

Ha fatto una bruttissima fine solo per "salvare" il suo giocattolo. Un uomo di 61 anni è morto folgorato ieri pomeriggio 15 settembre a Gretzenbach, in Svizzera, nel tentativo di liberare parte del suo aeromodello da una linea elettrica utilizzando una barra di alluminio, secondo quanto riporta il Corriere del Ticino.

Secondo i primi accertamenti degli inquirenti, l'aeromodello è finito contro la linea elettrica aerea e un'ala vi è rimasta impigliata, ha comunicato oggi la polizia cantonale solettese. L'uomo ha quindi cercato di recuperarla ma è morto sul colpo per la fortissima scarica elettrica.

L'uomo è stato trovato ieri pomeriggio privo di vita in un campo vicino a Gretzenbach sotto i cavi dell'alta tensione. I servizi di soccorso giunti sul posto non hanno potuto far altro che constarne il decesso.

Solo due settimane fa, nel Pisano, un uomo di 73 anni, Guido Costantini, è rimasto vittima di un drammatico incidente mentre stava potando un albero in un giardino di un'abitazione privata. Inavvertitamente con la motosega ha tranciato un cavo dell'alta tensione che passava vicino al grande pino ed è stato investito da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e 118. L'uomo è stato trasportato in condizioni disperate al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa dove poi è deceduto.

