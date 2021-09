Meghan Markle e il principe Harry? Sfottuti in tutto il mondo: "Inquietanti, siete di plastica". Occhio alla foto

18 settembre 2021 a

Doveva essere lo scatto del trionfo e invece ha solo portato un'ondata di critiche senza precedenti nei confronti di Meghan e Harry. I duchi di Sussex, infatti, sono stati fotografati per la copertina del Time. La rivista li ha inseriti tra le 100 persone più influenti del pianeta. La cover, realizzata da Pari Dukovic, autore di tutti gli scatti, è stata pubblicata il giorno del 37esimo compleanno del principe Harry, lo scorso 15 settembre.

Nella foto incriminata, Meghan e il marito sono uno accanto all'altra. Lui indossa una camicia e dei pantaloni scuri, lei invece un abito bianco. In un altro scatto, invece, passeggiano per la loro tenuta di Montecito, mano nella mano, e in un altro ancora appaiono spalla contro spalla davanti a una finestra mentre guardano fisso in camera. Nonostante i complimenti da parte delle persone più vicine a loro, la coppia è stata sommersa dalle critiche, tutte raccolte dal Daily Mail. Per diversi utenti, infatti, Harry e Meghan sono troppo patinati, al punto da essere “irriconoscibili”.

In molti pensano che la coppia appaia “rigida”. I più critici ritengono che lo scatto - così volutamente perfetto - risulti “inquietante”, “aerografato”, “bruttissimo”, “di plastica”, un “fake”. L'accusa principale, insomma, è che i due non sembrano affatto spontanei, naturali. Inoltre, sui social - come riporta Vanity Fair - gli utenti fanno notare che i capelli del principe sono un po’ troppo folti rispetto alla realtà. Piccolo aiuto da Photoshop?

