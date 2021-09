Kathy Patten, infarto mentre la figlia partoriva: dopo 45 minuti senza battito... un miracolo?

18 settembre 2021 a

No, non è un miracolo. Ma ci assomiglia molto. La storia arriva dagli Stati Uniti e risale a qualche tempo fa, al weekend dello scorso 4 luglio. La protagonista è la signora Kathy Patten: mentre stava giocando a golf, ha infatti ricevuto una telefonata dalla figlia, la quale le rivelava che era appena entrata in travaglio, insomma stava per partorire.

Così la Patten si è fiondata all'ospedale, il Greater Baltimore Medical Center, ma mentre era accanto alla figlia è stata colpita da un attacco di cuore. Fulminante: pochi minuti dopo era clinicamente morta, non c'era più battito, né pressione sanguigna, né ossigeno al cervello.

Ma i dottori non si sono arresi e hanno continuato il tentativo di rianimazione. Per ben 45 minuti, quando - miracolosamente - la signora si è risvegliata. E ancor più miracolosamente non aveva danni al cervello, tanto che da allora si è completamente ripresa. "Sono così grata che Dio mi abbia dato una seconda possibilità. Sarò solo la persone migliore che posso essere", ha commentato Kathy Patten.

Ma non è ancora tutto. Già, perché mentre la donna lottava per sopravvivere, la figlia partoriente ha subito un cesareo d'urgenza. Infatti, dopo 39 estenuanti ore di travaglio, la piccola era rimasta bloccata nel canale. E insomma, per farla venire al mondo l'unica possibilità era, appunto, il cesareo.

