Gabby Petito scomparsa in camper, trovata morta a 22 anni. La sua ultima foto in vita: sconcertante

E' stata ritrovata morta in una foresta Gabby Petito, l'influencer di 22 anni di cui si erano perse le tracce durante un lungo viaggio nel West con il fidanzato Brian Laundrie. La polizia ha ritrovato il corpo nella contea di Teton in Wyoming, negli Stati Uniti. Nel frattempo è scomparso anche il fidanzato. E la loro storia è diventata un vero e proprio giallo negli ultimi giorni. L'annuncio sulla morte della giovane è stato dato alla Cnn dal medico legale della contea, il dottor Brent Blue, che però non ha fornito altri dettagli.

Del fidanzato Brian, 23 anni, non si hanno più notizie da martedì scorso, quasi una settimana. Nel suo caso, le ricerche sono concentrate in una riserva naturale in Florida, dove ha detto che sarebbe andato l'ultima volta che ha parlato con i genitori. Al momento non sarebbe accusato di nulla ma è comunque considerato "persona d'interesse" nella vicenda sulla scomparsa e ora anche sulla morte di Gabby.

Le cause del decesso della 22enne non sono ancora state determinate. Intanto, il papà di Gabby, Joseph Petito, ha twittato una foto della figlia con delle ali d'angelo e ha scritto: "Ha toccato il mondo". Numerosi i messaggi di cordoglio e dolore di tutti quelli che fino alla fine avevano sperato in un ritrovamento della giovane: "L'intero Paese la stava cercando. Era una figlia d'America. Riposi in pace".

