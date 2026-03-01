Iran, sparatoria ad Austin, il killer aveva un corano in auto

L'Fbi sta indagando su un possibile atto di terrorismo in relazione alla sparatoria con tre morti, tra cui l'attentatore - un senegalese vestito con abiti islamici -, e 14 feriti, scoppiata poco prima delle 2 del mattino di oggi, domenica 1° marzo - in un bar molto noto del quartiere dei divertimenti di Austin, in Texas. A quanto riporta il New York Post, citando "alcune fonti", a sparare sarebbe stato un ex residente di New York City "probabilmente motivato dagli attacchi statunitensi all'Iran". Ma la polizia sta ancora indagando.

L'uomo, cittadino statunitense originario del Senegal, aveva un Corano in auto e abiti descritti come abiti islamici quando ha aperto il fuoco nel Buford's Backyard Beer Garden, vicino al campus dell'Università del Texas ad Austin, secondo fonti a conoscenza delle indagini riportate ancora dal Ny Post, secondo cui l'attentatore avrebbe alcuni precedenti.