Gabby Petito, "dove si trova il fidanzato": dopo la morte, l'ultima conferma che sconvolge gli Stati Uniti

Manca ancora la certezza scientifica, ma che il corpo ritrovato in Wyoming sia quello di Gabby Petito sembra ormai certo. La scomparsa della influencer ed escursionista americana ha sconvolto gli Stati Uniti, ma manca l'ultimo tassello: perché è morta? Ed è stata uccisa? Per risolvere il tragico rebus, occorrerà trovare Brian Laundrie, il fidanzato che era con lei al Grand Teton Nationa Park, in agosto, e che a settembre è tornato da solo in Florida prima di far perdere le proprie tracce. L'Fbi lo sta cercando. Ultima traccia, la testimonianza rilasciata dopo l'11 settembre dal ragazzo: ascoltato dagli inquirenti che avevano iniziato a indagare sul caso Petito, non aveva però fornito elementi utili, rifiutandosi di collaborare. Poi il buio.

Ascoltato inizialmente come "persona di interesse" ma non sospettato, ora Laundrie risulta irreperibile e lo sconcerto è grande, visto che fin da subito erano ovvi i sospetti su un suo potenziale coinvolgimento nelle sorti della fidanzata. La perquisizione nella casa di North Port dei genitori non ha dato esiti. Mamma e papà sostengono che Brian sia sparito a sua volta martedì scorso, dopo essere partito per un trekking nella vicina Carlton Reserve. "Potrebbe essere ovunque", ha spiegato alla Cnn il capo della polizia di North Port (Florida), Todd Garrison. Un'altra allarmante ammissione di impotenza: la chiave del giallo è difficile da trovare come un ago in un pagliaio grande quanto l'America.

