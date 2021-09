India, "febbre misteriosa". Dopo il Covid un nuovo incubo: è strage, morte 200 persone. Ecco chi uccide

23 settembre 2021 a

a

a

L'India non trova pace. Dopo il Covid, un'altra malattia sta mettendo in ginocchio il Paese. Si tratta di della cosiddetta "febbre misteriosa" che, stando alle stime ufficiali, avrebbe ucciso 62 persone. Anche se secondo le persone del posto le vittime sarebbero molte di più, almeno 200, l'80% dei quali erano bambini. Per Dinesh Premi, responsabile medico del distretto, alla base di questa "febbre" ci sono altre cinque malattie infettive: dengue, malaria, febbre virale, tifo e leptospirosi.

Nipah, il "nuovo" Covid: una "infiammazione cerebrale mortale", la prima vittima un 12enne

La nuova infezione "misteriosa", insieme alla pandemia da Covid non ancora debellata, ha letteralmente sconvolto i residenti. Lasciando molto perplessi i responsabili sanitari, che non avevano registrato alcuna crescita allarmante di quelle malattie negli ultimi tre anni, e nessun caso nelle prime 25 settimane del 2021. I cittadini, comunque, puntano il dito contro le autorità per lo scarso controllo dell'igiene.

Arresto cardiaco sull'aereo, il pilota muore: come si sono salvati i 124 passeggeri

Il responsabile medico Premi, infatti, ha indicato come origine del focolaio di dengue e malaria le cattive condizioni delle cisterne dell'acqua pubblica, che permettono alle larve di proliferare. I residenti chiedono solo maggiore attenzione, mentre la nuova febbre dilaga ormai da un mese. Nel frattempo, si stanno svuotando i villaggi più colpiti, come Nagla Amaan, che si trova nel distretto di Firozabad, nello Stato dell'Uttar Pradesh, e il vicino Nagla Mavasi.

"Ci hanno lasciati soli, una settimana fatale". Così Enzo ha preso il Coronavirus ed è morto: la moglie e la denuncia contro il governo italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.