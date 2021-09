Rissa brutale al ristorante: "Andate in giro così?". Ragazze "troppo sexy", volano tavoli e pugni

25 settembre 2021 a

Rissa clamorosa e senza precedenti in un ristorante iHop del Texas. Le scintille sono scoppiate quando una famiglia ha iniziato a insultare alcune ragazze vestite in modo succinto. Le giovani, però, non sono proprio riuscite a mandare giù quei commenti e quindi hanno lanciato un seggiolino blu per bambini direttamente sul tavolo della famiglia, che nel frattempo stava mangiando.

A quel punto il caos. Padre, madre e figlie si sono alzati furiosi dal tavolo per scagliarsi violentemente contro le donne. Nel video pubblicato dal Daily Mail e riportato da Dagospia, si vede tantissima rabbia: per ben due minuti e 18 secondi i due gruppi si prendono a pugni e si picchiano a vicenda, spostandosi da una parte all'altra del ristorante. Il tutto mentre gli altri clienti del locale stanno a guardare scioccati e terrorizzati.

Alla fine della rissa, quando sembra che la situazione si stia calmando, ecco il colpo di scena: una delle ragazze ne aggredisce un’altra e la lotta ricomincia tutta daccapo. Mentre la telecamera fa una panoramica del ristorante, si può vedere una ragazza che tira i capelli di un'altra donna prima di tornare a un altro gruppo di donne che stanno litigando e si tirano i capelli a vicenda, mentre gli altri clienti tentano di fermare le aggressioni. Alla fine, anche un impiegato del Texas iHop è stato costretto a intervenire.

