Leonardo Bonucci, rissa con Rebic: "Tu non me lo dici", le parole che hanno fatto sbroccare il bianconero

20 settembre 2021 a

a

a

"Tu stai zitto non lo dici!". Così Leonardo Bonucci nei confronti di Ante Rebic durante un alterco che ha infiammato il secondo tempo del match dell'Allianz Stadium, tra Juventus e Milan, terminata con il punteggio di 1-1. Nella ripresa Tonali e Dybala sono arrivati faccia a faccia, ma non solo. Anche Bonucci e Rebic si sono resi protagonisti di un diverbio, sempre nel secondo tempo, a pochi minuti dal pareggio firmato proprio dal croato. Sui social appare il gesto dello juventino che avrebbe zittito il milanista.

"Non sono sicuro che il problema fosse Pirlo". Juve favorita? Sconcerti, cupa profezia su Max Allegri

Il battibecco è nato in seguito ad alcuni cori dei tifosi bianconeri. Rebic, infastidito dai fischi dei tifosi avversari, avrebbe zittito la curva della Juve. "A quel punto è intervenuto Bonucci per difendere i propri tifosi. Il centrale ha discusso a distanza con il croato, intimandogli di smettere con il gesto del dito sul naso. 'Tu stai zitto non lo dici!' avrebbe urlato nei confronti di Rebic", scrive il Giornale.

"Migliore di cosa?". La Juve vince a Malmoe ma non basta: Sconcerti, un'inquietante domanda per Allegri

La discussione deve aver di sicuro caricato Rebic, che alcuni minuti dopo ha trovato la deviazione vincente per il gol dell'1-1, la terza consecutiva col Milan quando incontra i bianconeri. Dopo la rete il croato ha esultato indicando a tutti di calmarsi. Un gesto che ha allentato gli animi in quel momento molto accesi. Lo scontro con Bonucci, quindi, si è limitato soltanto ad una questione di rispetto dei tifosi avversari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.