Ady Short, il ciclista massacrato a pugni in faccia mentre pedala. Poi il folle travolge la moglie: video-choc

Immagini davvero disturbanti, che arrivano direttamente dal Regno Unito, da Swindon per la precisioni. Immagini che ritraggono la brutale aggressione subita da un ciclista amatoriale da parte di un automobilista.

A pubblicare le immagini su YouTube, video diventato subito virale, è stato lo stesso ciclista, Ady Short. Nelle immagini, la gita di un gruppo di ciclisti su una strada circondata dal verde. Poi, la rissa con l'automobilista.

L'uomo, al volante di una Nissan, dopo il sorpasso si accosta al ciclista. Prima il dito medio, poi gli insulti. Il ciclista reagisce chiudendogli lo specchietto e a quel punto l'uomo molla il volante (nel Regno Unito, lo si ricorda, la guida è a destra), afferra il ciclista per un braccio e inizia a colpirlo con diversi pugni in faccia.

Ma non è finita: l'auto del folle ha poi tamponato anche la bicicletta della moglie di Ady Short, bici sulla quale era montata la telecamera. Per chi si chiedesse quale fosse l'origine del diverbio, tutto verteva attorno alla posizione dei ciclisti in mezzo alla carreggiata. Tanto è bastato per scatenare la violenza del guidatore.

