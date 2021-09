Forum, "ma cosa dici?". Rissa tra valletti, Barbara Palombelli costretta a fermare il programma

Francesco Fredella 21 settembre 2021 a

Scontro totale a Forum tra Paolo Ciavarro e Giulia Campesi. Un confronto molto acceso sul caso di Federico e Francesco (padre adottivo del diciannovenne). La causa del tribunale televisivo è affidata alla giudice Melita Cavallo.

Federico attacca i suoi genitori senza fare sconti. E dice: "Mia madre è un’ex prostituta, mio padre è una femminuccia. Non ce la faccio più, mio padre è una nullità, un fallito". Federico, poi, dice di voler uscire di casa con l'aiuto economico di suo padre per completare il percorso di studi. "Sei pelato, sei alto 1.60 metri e io mi vergogno. Mai mi sono riconosciuto in quest’uomo. Ha un carattere da femminuccia, succube di tutti in casa", tuona il figlio contro il padre adottivo. La giudice lo rimprovera, ma Francesco (il padre) incassa un colpo durissimo. Difficilissimo da mandare giù.

Giulia Campesi, una delle opinioniste di Forum, difende il ragazzo. "Nessuno ha vissuto l’esperienza di questo povero ragazzo, non giudichiamo" dice. Ma Paolo Ciavarro entra a gamba tesa e difende quel padre così tanto umiliato (ingiustamente) dal figlio adottivo. "Senti Giulia, una rabbia così la accetto da uno che è cresciuto per strada senza genitori. Ok?", tuona Ciavarro. Replica la Campesi: "Tu pensi così perché non hai avuto un padre del genere".

E Ciavarro la mette in riga: "Vero, ho avuto un altro padre io. Ma i genitori possono sbagliare". L'attacco va avanti, prosegue Giulia dicendo: "Nessuno può giudicare, perché nessuno di voi ha avuto un’esperienza come quella di Federico". Ma Paolo, in questo duello verbale, continua a mettere le cose in chiaro: "Che c’entra? Tu tantissime volte dai delle opinioni anche se non hai vissuto le esperienze. Che stai dicendo?". "Io sono in tv e ogni tanto rompo gli schemi", la Campesi cerca un dribbling. Non riesce. Interviene Barbara Palombelli, che riporta l'ordine in studio.

