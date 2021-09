Sesso in auto, disastro in camporella: "Con il freno a mano", come si riducono gli amanti

27 settembre 2021 a

In preda alla passione mentre facevano l'amore in macchina hanno per sbaglio tolto il freno a mano e sono precipitati da un collina. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Inghilterra: come riferiscono i tabloid britannici, citati da Il Fatto quotidiano. Due giovani si erano appartati in un’area isolata e avevano iniziato ad avere rapporti nella loro Toyota Yaris. All’improvviso però, hanno colpito il freno a mano, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, gettandoli nel panico totale.

I ragazzi non sono riusciti a scendere e sono precipitati per diversi metri assieme all’auto, che ha poi terminato la sua corsa ribaltandosi e atterrando su una strada dove, per fortuna, non passavano mezzi in quel momento. Come ha spiegato la polizia locale in un tweet diventato virale, i due amanti hanno riportato solo lievi ferite ma le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

“In una località sconosciuta nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato e stava rafforzando la propria relazione con un amplesso. Nel farlo, il freno a mano si è disinserito e l’auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato", ha scritto la polizia nel suo tweet pubblicando anche una foto della Yaris ribaltata.

