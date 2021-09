Taglia con l'auto sei differenti corsie e si schianta: il video dell'incidente più pazzesco di sempre?

28 settembre 2021 a

a

a

È diventato virale in giro per il mondo un filmato che mostra un incidente poco “convenzionale” avvenuto negli scorsi giorni in Australia. Una donna alla guida di una Toyota Hilux a un certo punto ha interrotto la quiete stradale, arrivando a velocità sostenuta da una strada esterna e tagliando la principale di netto, riuscendo per fortuna a evitare le altre macchine ferme al semaforo e finendo la sua corsa contro il capannone di un’azienda su Bagot Road.

L’incidente con dinamica tutta da chiarire è avvenuto nelle sei corsie a grande velocità di McMillians Road, in direzione verso la città di Darwin. Assieme alla donna in macchina c’era un bambino: la fortuna è stata che il semaforo era rosso, quindi le altre auto erano ferme ed è stato possibile evitarle, anche se poi la donna si è andata comunque a schiantare in un capannone. Adesso è ricoverata insieme al bimbo al Royal Darwin Hospital, dove però fortunatamente non sono in condizioni gravi.

Ciò che non avevamo visto, Perez travolge il meccanico Red Bull: disgrazia ai box | Guarda

La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’incidente: il filmato rilasciato mostra il veicolo che manovra attraverso il traffico in senso contrario ed evita tutti i veicoli fermi al semaforo per un pelo. “Sono stati incredibilmente fortunati”, hanno fatto sapere le forze dell’ordine: nessun altro è infatti rimasto ferito.

Superbike, morto il cugino 15enne di Vinales. Orrorre in pista: cade e lo investono. Giallo sull'elisoccorso, scena agghiacciante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.