Meghan Markle "combatte" la povertà? Ma si presenta in pubblico così: scatta il massacro

I tre giorni a New York sotto i riflettori, con telecamere di Netflix a seguito, hanno portato numerose critiche ai duchi di Sussex. Soprattutto a Meghan Markle. Per la coppia, si trattava della prima uscita pubblica insieme dopo la nascita della secondogenita Lilibet Diana. L'occasione era rappresentata dal Global Citizen Live, il concerto più grande del mondo, con la partecipazione di artisti di varia provenienza. Tutti uniti per chiedere la fine della povertà estrema entro il 2030 e raccogliere fondi per i Paesi più bisognosi.

In molti, però, come riportato dal Giornale, non hanno potuto fare a meno di notare che a un evento sulla povertà, l'ex attrice americana si sia presentata con outfit da oltre 20mila euro. E proprio per questo, infatti, sarebbe stata attaccata. Insieme a lei, il marito Harry, accusato di essere passato dalla carriera militare a quella di rockstar. Insomma, quello che per Meghan doveva essere un ritorno trionfale sulla scena si è risolto in un flop.

In molti hanno trovato fuori luogo il suo abito bianco firmato Valentino da 4.500 dollari e i gioielli di Cartier da 35mila dollari a un evento cui si partecipa per parlare di fame nel mondo. Tutt'altro giudizio quello riservato da stampa ed esperti reali a Kate Middleton, la moglie del futuro re. La duchessa di Cambridge, infatti, ha partecipato - insieme a tutta la royal family - alla prima mondiale del nuovo film di 007 alla Royal Albert Hall. E lì per lei solo complimenti e applausi, a partire dallo stile e dalla scelta di orecchini low cost.

