Principe Alberto, è finita con Charlene? Terremoto a Montecarlo, "ha perso la testa per lei": le foto compromettenti

Continua a essere molto poco chiara la situazione tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock, con quest’ultima che si trova in Sudafrica ormai da mesi. Tanto che le voci sulla crisi coniugale sono ormai incontrollate e alimentate anche dai recenti comportamenti del principe, che nel giro di una settimana è apparso in pubblico per ben due volte con Sharon Stone.

Prima infatti si sono fatti vedere insieme in un gala super chic, poi sono apparsi ancora più vicini e intimi sul red carpet della premiere monegasca dell’ultimo film di 007. Entrambi 63enni, non si sono nascosti dai flash dei fotografi: chissà cosa avrà pensato Charlene a vedersi rimpiazzata dalla bellissima attrice hollywoodiana per ben due volte nel giro di una settimana… L’ex campionessa olimpica continua a rimanere molto lontana e questo non fa altro che alimentare le voci di una crisi profonda e forse insanabile.

Tra l’altro quello tra Alberto e Sharon Stone sembra quasi un film già visto, dato che in passato era celebre il debole di papà Ranieri per Grace Kelly. Lo stesso debole che il principe sembra avere per l’attrice americana. Ovviamente da Monaco tutti si affrettano a negare che tra Alberto e la moglie Charlene il matrimonio sia al capolinea, ma di certo i segnali che arrivano non sono dei migliori in questo senso.

