Kate Middleton in terapia, "ricoverato in un ospedale psichiatrico": il crollo del fratello, dramma in famiglia

Un periodo difficile quello trascorso da Kate Middleton. La futura regina d'Inghilterra, infatti, è finita in terapia insieme al fratello minore James, che ha sofferto a lungo di depressione. Con loro anche l'altra sorella, Pippa. "È stata una cosa molto, molto grande", ha rivelato James in un'intervista al Telegraph, sottolineando la vicinanza dei familiari, tutti d'accordo a partecipare. Poi ha aggiunto: "Non necessariamente allo stesso tempo, ma individualmente e talvolta insieme. Era importante perché li aiutava a capire me e come funzionava la mia mente".

Un gesto, quello delle sorelle, che lui ha apprezzato molto: "L’unica cosa che potevano fare era venire ad alcune delle sessioni di terapia per iniziare a capire". James, comunque, non ha nascosto di aver avuto spesso anche dei pensieri suicidi. Infatti, a un certo punto è stato necessario il ricovero in un ospedale psichiatrico. "Nel mio rapporto c’era scritto che avevo pensieri suicidi ma che non ero una minaccia per me stesso", ha spiegato.

Oggi James ha detto di essere riuscito finalmente a trovare un equilibrio. Si è sposato lo scorso 11 settembre con Alizée Thevenet, analista finanziaria con cui era fidanzato dal 2020. Una cerimonia intima, in Provenza, cui hanno partecipato i familiari e gli amici più stretti. Al centro della sua nuova vita ci sono soprattutto gli affetti, la natura e i cani.

