Thailandia, raccoglie un pezzo di vomito di balena: questo pescatore adesso è ricco, sapete quanto vale?

08 ottobre 2021 a

a

a

Un ritrovamento straordinario e anche un po' disgustoso quello fatto da un pescatore in Thailandia. Quando ha visto una roccia galleggiare in acqua, l'uomo - Narong Phetchara - ha subito capito che quella grossa pietra leggera gli avrebbe potuto cambiare la vita. Così l'ha raccolta e l'ha portata da alcuni esperti per farla analizzare: si trattava di un enorme pezzo di vomito di balena, la cosiddetta ambra grigia, usata da secoli in profumeria perché è in grado di fissare un aroma e farlo durare più a lungo.

Ischia, pesca un tonno? "Strano rigonfiamento", cosa trova nello stomaco: terrificante

Il pescatore non credeva alle sue orecchie mentre gli dicevano che quel vomito aveva un valore di oltre un milione di euro. Una cifra che adesso potrebbe persino spingere il signor Phetchara a dire addio al suo faticoso lavoro per cambiare definitivamente vita. L'uomo, infatti, di solito guadagna circa 200 euro al mese pescando. Questa scoperta, insomma, gli ha sicuramente stravolto la vita.

Video su questo argomento Genova, il dramma: pescatore cade sulla scogliera, ecco come lo "recuperano"

Il pescatore, come racconta Fanpage, stava tornando a riva quando si è imbattuto nello strano oggetto spinto dalle correnti. E dopo essersi avvicinato, ha capito che poteva essere vomito di balena, una sostanza rigurgitata dal capodoglio, che poi si indurisce all'aria aperta. Così ha deciso di raccoglierla. Tornato a casa, ha scoperto che pesava circa 30 chilogrammi e ha deciso di farla analizzare dagli esperti dell'Università Prince of Songkla. "Nessuno degli abitanti del villaggio ha mai visto o toccato una vera ambra grigia di balena prima e tutti erano felici. Ho intenzione di venderla perché ho già ricevuto un certificato per dimostrare che è reale e se riesco a ottenere un buon prezzo, mi ritirerò dal lavoro di pescatore e organizzerò una festa per tutti", ha fatto sapere l'uomo.

Lo riconoscete? "Emarginato e boicottato". La sconvolgente foto della superstar di Hollywood: la sua metamorfosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.