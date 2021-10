Maddie McCann, "sicuri che sia lui il killer, abbiamo le prove": chi finisce sotto accusa

09 ottobre 2021 a

Svolta nel caso di Maddie McCann, la bambina inglese di tre anni scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo. Adesso, infatti, gli investigatori sarebbero sicuri al 100% che sia stato il pedofilo 44enne Christian Brueckner a rapire, stuprare e uccidere la piccola. L'uomo è il principale sospettato nell'inchiesta già da un anno, adesso però ci sarebbero delle prove schiaccianti contro di lui. "Ora possiamo accusarlo, abbiamo le prove, siamo sicuri al 100 per cento”, ha detto al Mirror il procuratore tedesco Hans Christian Wolters.

"Quando abbiamo ancora delle domande, meglio trovare le risposte che potrebbero rafforzare la nostra posizione. Ecco perché continueremo a indagare”, ha continuato il procuratore, sottolineando che l'incriminazione arriverà probabilmente poco prima di Natale. Il 44enne, comunque, si trova già in carcere in Germania per aver violentato una donna di 72 anni, sempre in Portogallo e prima della scomparsa di Maddie. Ecco perché gli inquirenti hanno deciso di prendersi più tempo ed essere sicuri dell'accusa finale.

Il pedofilo sarebbe stato collocato con certezza nella zona in cui si trovava la piccola al momento della scomparsa. Gli investigatori, però, non hanno ancora prove che la bimba sia morta. Non c'è nessuna traccia del suo corpo. “Ci sono prove circostanziali, ma non scientifiche. Non abbiamo nessun corpo e nessun Dna”, ha spiegato Wolters. Il 44enne, invece, non parla.

