Meghan Markle e Harry "cacciati dal party": il loro ultimo sfregio a Lady Diana, mai così in basso

11 ottobre 2021 a

a

a

Resta altissima la tensione tra il principe Harry e Meghan Markle e la famiglia Reale. Lo scontro questa volta si consuma sulla celebrazione in ricordo di Lady Diana, madre di Harry e William, il cui rapporto è ormai praticamente inesistente. Domani 12 ottobre si terrà un evento speciale per celebrare Lady D. che il 1 luglio 2021 avrebbe compiuto 60 anni .Al party avrebbero dovuto partecipare, oltre a William e Kate Middleton anche Harry e Meghan. Ma secondo le ultime indiscrezioni i due non saranno presenti.

Harry "stava per piangere". Oscurato da William e umiliato in chiesa: "Affronto nero su bianco"

Secondo quanto riporta il Daily Telegraph e il The Sun, Harry e Meghan non ritorneranno, perlomeno in tempi brevi, nel Regno Unito. E non saranno quindi all'evento della madre defunta di lui. Non solo. La coppia non avrebbe fornito alcuna motivazione. Alla celebrazione parteciperanno invece un centinaio di ospiti, fra cui anche Elton John. Il baronetto della musica britannica era uno dei migliori amici di Lady D e aveva riscritto per lei il singolo Candle in the wind.

"Già versato un milione di euro". La Regina nei guai per salvare il principe Andrea? Ore di angoscia a Corte

Sempre secondo i media pare che la ragione dietro a questo ennesimo rifiuto sia legata al pessimo trattamento ricevuto dai due sposini in occasione della loro ultima visita ufficiale a Londra. Pare infatti che quando Harry e Meghan hanno partecipato insieme a un incontro per il Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster la famiglia reale li abbia tenuti in disparte per tutto il tempo.

"Ricoverato in un ospedale psichiatrico", Kate Middleton in terapia: il crollo del fratello, un dramma in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.