Il principe Harry insulta Andrea: "Sporcaccione ignorante"

Il figlio della Regina Elisabetta viene descritto come "ossessionato dal sesso . Sporcaccione. Ignorante. Volgare. Incredibilmente maleducato e spocchioso. Ma anche "arrogante e viziato". Nel marzo 2016 - è quanto riportato -, dopo aver trovato il cancello elettronico della sua reggia Royal Lodge, ha deciso di non fare il giro ed entrare dall'ingresso posteriore ma di sfondare le sbarre con la Land Rover da 80mila sterline che guidava.

C'è di più. Secondo Lowie ci sarebbe stata anche una rissa con il nipote Harry. "I pugni - si legge - furono sferrati per qualcosa che Andrea avrebbe detto alle spalle di Harry". In particolare sul matrimonio del giovane con Meghan Markle. Il figlio della defunta regina Elisabetta si sarebbe anche spinto oltre accusando Meghan di "essere un'opportunista e che fosse troppo vecchia per Harry". Tutti motivi per cui "suo nipote stava commettendo il più grande errore di sempre". Ma il principe Harry ha negato di aver picchiato lo zio: un suo portavoce ha detto "che i due principi non hanno mai avuto una lite fisica, né il principe Andrea ha mai fatto al principe Harry i commenti che si dice abbia fatto sulla duchessa del Sussex".