Meghan Markle e Harry, altro sfregio alla Corona: "Dove battezzano la figlia", una scelta radicale

12 ottobre 2021 a

a

a

Anche il battesimo della piccola Lillibeth è diventato oggetto di polemiche nel Regno Unito. Questo perché dovrebbe avvenire negli Stati Uniti, dove il principe Harry e la moglie Meghan Markle si sono trasferiti dopo essere fuoriusciti dalla famiglia reale, accusata tra l’altro di avere almeno un membro che avrebbe fatto dei commenti razzisti sul colore della pelle del primogenito Archie.

Video su questo argomento "Che fine faranno Meghan Markle e Harry tra cinque e anni": una tragica profezia sul futuro dei Duchi

Negli scorsi mesi erano circolate indiscrezioni secondo cui la coppia sarebbe tornata nel Regno Unito per far battezzare la figlia, nata quattro mesi fa, al Castello di Windsor, proprio come avvenuto in precedenza con il piccolo Archie. Ma secondo le ultime voci provenienti da fonti reali, sembra che le cose andranno diversamente e che il ritorno nella casa della famiglia reale sia stato escluso. E quindi è probabile che il prossimo giugno Lillibeth venga battezzata nella chiesa episcopale degli Stati Uniti, una di quelle che fa parte della Comunione anglicana mondiale.

"Harry e Meghan cacciati dal party", il loro ultimo sfregio a Lady Diana: mai così in basso

Di conseguenza, venendo battezzata in California, la piccola automaticamente non verrebbe considerata un membro della Chiesa di Inghilterra. I rumors sul battesimo si sono diffusi dopo che un portavoce dei duchi di Sussex ha rivelato che la coppia non tornerà nel Regno Unito nemmeno in occasione della festa organizzata in onore della principessa Diana.

Harry "stava per piangere". Oscurato da William e umiliato in chiesa: "Affronto nero su bianco"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.