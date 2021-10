Charlene di Monaco e l'operazione, "convalescenza ritardata". Nuovi angoscianti sviluppi

12 ottobre 2021 a

La terza operazione di Charlene di Monaco in anestesia generale ha preoccupato non poco sudditi e fan della principessa. A placare le angosce, però, ci ha pensato una fonte vicina a Palazzo Grimaldi che - attraverso le pagine del magazine Hola! - ha fatto sapere: "È andato tutto molto bene". L'intervento alla testa è avvenuto in Sudafrica, dove Charlene si trova ormai da otto mesi, dopo aver contratto una grave infezione a orecchie, naso e gola. Questo, però, dovrebbe essere il suo ultimo intervento. Tant'è' che è già attesa a casa.

Il rientro, però, avverrà presumibilmente quando le sue condizioni saranno stabili e le consentiranno di viaggiare. I problemi di salute vanno avanti da tempo ma proprio quando si pensava che stesse meglio e potesse lasciare il Sudafrica, ecco un improvviso collasso. E' successo a fine settembre, poi l'8 ottobre la nuova operazione alla testa in anestesia totale. Dopo l'intervento, inoltre, la moglie di Alberto sarebbe rimasta sotto osservazione per ben 48 ore. Il principe aveva annunciato l'operazione sui social, augurando alla moglie un rapido recupero.

I sudditi, quindi, sono rimasti con il fiato sospeso finché una fonte di palazzo non ha confermato l'esito positivo dell'intervento. Il periodo di convalescenza che seguirà, comunque, farà ritardare ancora un po' il rientro a Montecarlo della principessa, già rimandato altre volte in passato. "Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie", aveva commentato qualche tempo fa Alberto per zittire le insistenti voci di un divorzio imminente.

