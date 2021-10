Toledo, video hard in chiesa: decano costretto alle dimissioni. Perché? Ecco le immagini estreme

13 ottobre 2021 a

Un videoclip sexy costringe il decano della cattedrale di Toledo a dimettersi. Il video musicale, nuovo singolo di C. Tangana (tra le più note cantanti spagnole) e la star argentina Nathy Peloso, è stato girato proprio nella chiesa. Peccato però che "Ateo", nome del brano, mostri mosse sensuali e allusioni talmente spinte da far scoppiare lo scandalo. Una registrazione per nulla gratuita, visto che la produzione ha pagato 15mila euro da destinare a opere sociali.

"Credevo fosse una storia di conversione", si è giustificato il decano Juan Miguel Ferrer costretto poi a dimettersi per aver dato il suo via libera alla registrazione incriminata. A diffondere la notizia la stessa arcidiocesi: Ferrer lascerà il suo incarico il 15 ottobre, secondo il comunicato, "in piena comunione" con l’arcivescovo di Toledo Francisco Cerro. Eppure il decano continua a ribadire che "la storia di una conversione attraverso l'amore umano", con un linguaggio "proprio della cultura del nostro tempo".

Per lui l'incomprensione potrebbe derivare dal testo della canzone, che recita: "Io ero ateo / ma adesso credo / perché un miracolo come te è dovuto scendere dal cielo". Intanto, dopo essersi scusato con tutti i fedeli, l'arcivescovo ha organizzato un evento di purificazione per domenica 17 ottobre.

