Norvegia, il "nuovo Breivik" con arco e frecce: agghiacciante video prima della strage

14 ottobre 2021

Almeno 5 vittime, tra cui un agente in borghese, e due feriti. Questo il bilancio del terrificante attacco con arco e frecce che ieri ha spaventato Kongsberg, una piccola città a circa 70 chilometri a sud ovest di Oslo. L'uomo accusato dell'attentato è un danese di 30 anni, Rainer Winklarson, arrestato dalla polizia dopo il folle gesto. Nel corso di una conferenza stampa tenuta nella notte, Oyvind Aas, il capo della polizia locale, ha riferito che l'uomo è "l'unica persona coinvolta" nell'attacco. Non è ancora chiaro invece il motivo del gesto. Per ora la pista del terrorismo non è né confermata né esclusa. "Troppo presto per giungere a conclusioni", ha detto ancora Aas.

Il killer si era addirittura mostrato su Youtube, qualche giorno prima dell'attentato, mentre impugnava arco e frecce per esercitarsi nel tiro al bersaglio. Addosso una maglietta e pantaloni della tuta, come sottolinea il Corriere della Sera. Poi la decisione di impugnare l'arco per uccidere, andando avanti per tutto il giorno, fino alle 18 e 30, quando sono intervenuti gli agenti. In campo sono stati schierati due elicotteri, 10 autoambulanze e una squadra di artificieri. Nel frattempo ai residenti veniva ordinato di restare chiusi in casa, mentre ai poliziotti - di norma disarmati in Norvegia - veniva permesso di dotarsi di pistole e fucili. Infine l'arresto.

L'attacco di ieri sera ha terrorizzato la popolazione, facendo tornare alla memoria il massacro di Utoya di dieci anni fa, quando l’estremista Anders Behring Breivik uccise in totale 77 persone e ne ferì più di cento. Travestito da poliziotto, Breivik prima fece detonare un esplosivo all’interno di un’automobile vicino ai palazzi governativi di Oslo, poi si trasferì sull'isola di Utoya, dove sparò per oltre un’ora contro giovani militanti del partito Laburista, lì riuniti per un campus estivo.

