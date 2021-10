Regina Elisabetta, terrore a Londra: "Come la abbiamo vista", angoscia per le sue condizioni

18 ottobre 2021 a

Ora il Regno Unito ha paura per le sorti della sua sovrana, la Regina Elisabetta, al quale è stato ordinato un periodo di riposo. Il tutto dopo che è apparsa in pubblico con un bastone da passeggio, prima volta da 18 anni a questa parte: l'ultima fu quando fu operata al ginocchio, appunto quasi un ventennio fa. Poi le indiscrezioni circa il diktat dei dottori: eliminare l'alcol, stop al Martini che si concedeva ogni sera, dopo la cena.

E come riporta il The Sun, nei corridoi dei palazzi reali si sussurra che "la regina ha sofferto molto quest'anno, inclusa la morte del suo amato marito. Sta diventando un po' meno resiliente e ha bisogno di un po' più di aiuto, anche se sta bene per una persona della sua età". Però resta quella stanchezza mostrata in pubblico, il suo essere affaticata, una circostanza che per Elisabetta, fino ad oggi, è più unica che rara.

E ancora, si sussurra che per il prossimo Natale la sovrana stia organizzando festeggiamenti in piccolo, proprio perché le mancherebbero le forze. Ci si interroga, come sempre, su Meghan Markle ed Harry: ci saranno oppure no? Sempre il The Sun aggiunge: "I suoi cortigiani hanno otato che la Regina diventa più stanca e, forse, più fragile di quanto non fosse", indiscrezione che conferma la precedente. Nell'ultimo anno, infatti, non solo la scomparsa del marito, il principe Filippo, ma anche gli attacchi di Harry e Meghan, oltre al brutto caso in cui è invischiato il principe Andrea. Troppo, per la Regina?

