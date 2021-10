Mar Mediterraneo, catturato questo "pesce": Europa sconvolta, cosa state vedendo

18 ottobre 2021 a

a

a

Un esemplare così non si era mai visto prima. Lungo oltre 3 metri di e largo più di 2 e mezzo il mostro degli abissi catturato a largo di Ceuta in Spagna è un pesce luna gigante. E' rimasto incastrato nelle reti di una tonnara. "Quando sono arrivato ​​lì la sensazione è stata di profondo shock. Non riuscivo a crederci. Ho letto libri e articoli sulle dimensioni massime di un pesce luna ma non pensavo di riuscire un giorno a guardarlo e toccarlo in prima persona", ha detto il biologo marino Enrique Ostale arrivato poco dopo il ritrovamento per identificare il grande esemplare Marino.

"Come la abbiamo vista". Terrore a Londra per la Regina Elisabetta, angoscia per le sue condizioni

Un ritrovamento da record: Pelle grigio scuro, scanalature arrotondate sui fianchi e una grande testa dall'aspetto preistorico, questo esemplare passerà alla storia. "È normale vedere pesci grandi ma non così grandi. Stando alle ultime ricerche scientifiche, questa specie può arrivare a pesare fino a 2000 chili", spiega ancora l'esperto. "La bilancia con la quale abbiamo tentato di pesarlo è stato sul punto di rompersi quindi sicuramente il suo peso è superiore a mille chili".

"Non ne abbiamo idea". Il missile ipersonico cinese: panico degli 007 Usa, mondo sconvolto

Il pesce da record, dopo misurazioni, foto e campioni di dna è stato liberato in mare. Il gigantesco pesce luna è classificato come una specie vulnerabile e non rientra tra i pesci abitualmente cucinati in Europa.

"Il volto bestiale". Squid game? Cosa filtra da Pyongyang: le parole (sconcertanti) di Kim Jong-un

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.