Regina Elisabetta, dopo il ricovero torna agli impegni di Palazzo: come si "ripresenta" in pubblico

Dopo le notizie allarmanti dei giorni scorsi, la regina Elisabetta sarebbe pronta a tornare ai suoi impegni pubblici. Qualche tempo fa, infatti, si è venuto a sapere che i medici avevano consigliato alla Sovrana di restare a riposo e perfino di evitare l'alcol la sera. Poi la si era vista partecipare a un evento col bastone. E infine c'è stata la notizia del suo ricovero in ospedale. Seguita dalle rassicurazioni di Buckingham Palace, che ha fatto sapere ai sudditi che non c'è nulla di cui preoccuparsi.

I primi impegni cui si è potuta dedicare Elisabetta, però, sono avvenuti in forma virtuale, come hanno riferito le autorità britanniche. Stando a una nota diffusa dal palazzo, Sua Maestà ha tenuto attorno all'ora di pranzo due udienze in videocollegamento dal castello di Windsor, dove trascorre gran parte del suo tempo: la prima con il nuovo ambasciatore della Corea del Sud a Londra, chiamato a presentare le credenziali alla corte di San Giacomo; la seconda con il nuovo ambasciatore svizzero, per le stesse ragioni.

Più impegnativo, invece, dovrebbe essere il prossimo appuntamento della Regina. Stando ai programmi originari, infatti, Elisabetta dovrebbe presenziare di persona - con il figlio Carlo e il nipote William - a uno degli eventi cerimoniali della conferenza internazionale Onu sul clima CoP26, previsto a partire dalla settimana prossima a Glasgow, in Scozia, sotto la presidenza del governo britannico di Boris Johnson.

