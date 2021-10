Aereo, passeggero prende a pugni l'assistente di volo dell'American Airlines: la folle motivazione

28 ottobre 2021 a

a

a

Volo dirottato a causa di un'aggressione. È accaduto sull'aereo dell'American Airlines, nella tratta New York-Orange County, in California. A bordo un passeggero in prima classe ha aggredito colpendo per ben due volte un'assistente di volo in faccia. Il motivo? La mascherina. La hostess ha infatti chiesto al passeggero di indossare la protezione individuale richiesta per regola contro il coronavirus, al fine di salvaguardare le persone presenti. Un invito che l'uomo ha declinato reagendo nel peggiore dei modi.

Aereo incastrato sotto al ponte in autostrada: sapete di chi è il velivolo? Un video surreale | Guarda

A quel punto il volo 976 dell'American Airlines è stato deviato dalla sua destinazione originale dell'aeroporto John Wayne a Denver International. "Indignazione", è stata già espressa dalla compagnia aerea che ha promesso l'uomo sarà tenuto fuori da tutti i futuri servizi della società. Il passeggero non è comunque uscito indenne: la polizia ha aspettato l'aereo al gate e ha immediatamente arrestato l'individuo, che è stato visto in manette in aeroporto da Rose.

Aereo caduto a Milano, il video impressionate dello schianto: occhio, non si vedono le fiamme | Immagini forti

Il volo ha successivamente proseguito il suo viaggio, decollando dal JFK poco prima delle 17:00 E.T e atterrando in Colorado alle 18:43. Oltre alla rabbia della compagnia, dovrà sommarsi quella dei passeggeri a bordo, costretti a ritardare il proprio arrivo. E tutto per colpa di chi non rispetta le regole.

"Conservate la carta d'imbarco". Alitalia, la dritta del pilota all'ultimo volo: clamoroso, quanto può valere il tagliando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.