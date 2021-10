Regina Elisabetta, "cosa le hanno imposto i medici": panico nel Regno Unito, nascoste le vere condizioni di salute?

28 ottobre 2021 a

La Regina Elisabetta non parteciperà alla conferenza sul clima che verrà aperta domenica a Glasgow, in Scozia. A malincuore, la sovrana è stata fermata dai medici, dopo che la scorsa settimana aveva passato una notte in ospedale a scopo precauzionale. Sono diversi i segnali che stanno alimentando dei sospetti sulle reali condizioni di salute della regina, che ha comunque 95 anni ed è quindi normale che senta il peso dell’età.

Soprattutto adesso che ha perso suo marito Filippo, definito sempre come la sua roccia. Elisabetta festeggerà i 70 anni sul trono del Regno Unito nel 2022, ma intanto è costretta a limitare i propri impegni, soprattutto quelli più gravosi. Nel solo mese di ottobre ha partecipato a ben diciannove eventi e dal 12 ottobre è stata vista andare in giro con un bastone da passeggio. “Per comodità”, hanno fatto sapere da Buckingham Palace, dove tendono a minimizzare le condizioni di salute della sovrana.

Tra l’altro i medici, secondo le ultime indiscrezioni dei tabloid britannici, le avrebbero imposto di non bere alcolici, incluso il Martini Dry che è il suo drink serale preferito. Ora è arrivata l’ufficialità del forfait in Scozia: un’assenza pesante, quella della regina Elisabetta, che sarebbe stata perfetta padrona di casa di un evento così importante a livello globale.

