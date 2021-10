Meghan Markle, “intervenga la Regina”: la lettera fa esplodere un caso diplomatico, rivolta-Usa

27 ottobre 2021 a

Meghan Markle ha scritto una lettera al Congresso degli Stati Uniti per promuovere l’approvazione dei congedi parentali retribuiti. L’ex attrice, nonché attuale moglie del principe Harry, è però stata avventata in questa mossa, dalla quale è scaturito un caos diplomatico non di secondo piano: inviando tale lettera, la Markle ha infatti violato ancora una volta la regola di neutralità imposta al Regno Unito negli affari negli altri Paesi, e in questo caso degli Stati Uniti.

Addirittura questo incidente diplomatico potrebbe richiedere l’intervento della regina Elisabetta, che tra l’altro non è in un grande periodo di forma, dopo che la scorsa settimana è stata costretta a fermarsi e a riposarsi su imposizione dei medici, che le hanno evitato diversi appuntamenti istituzionali. La moglie del principe Harry ha scritto a Chuck Schumer, capo democratico del Senato, ed a Nancy Pelosi, presidente della Camera: il tema dei congedi parentali è molto caro alla Markle, che però potrebbe non aver fatto i conti con l’incidente diplomatico che ha creato.

“Io e Harry, come tutti i genitori - ha scritto - siamo stati felicissimi di accogliere dei bambini. Come molti genitori ci siamo trovati sopraffatti dalle tante attenzioni necessarie. Come molti meno genitori, invece, non ci siamo dovuti confrontare con la dura realtà. Al giorno d’oggi in troppi devono scegliere se essere presenti in famiglia oppure andare a lavoro. Nessuno dovrebbe trovarsi in una posizione simile”.

