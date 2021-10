Joe Biden, "per cosa va pazza la figlia Ashley": a Roma pizzicata così, lo scoop piccante

29 ottobre 2021 a

A Roma tutti pazzi per Ashley Biden, la figlia del presidente americano Joe Biden e della First lady Jill. Soprattutto Rino Barillari, il re dei paparazzi. Dalla Dolce vita degli anni Sessanta ai "divi" della politica di oggi, in fondo, il passo è più breve di quanto si possa pensare. E la via Veneto di allora in questi giorni si chiama G20. Il fotografo delle star, riverito, cercato o temuto a seconda delle occasioni, nel 2018 aveva pizzicato il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte per le vie del centro della Capitale, immortalando un loro bacio. Il sogno del "King" è ripetere lo scoop, ma stavolta sembra tirare una brutta aria: "Qui è davvero tutto blindatissimo, sembra di essere in guerra. Sono stato in giro per 4 ore, impossibile sorprendere i protagonisti del vertice", spiega a Leggo.

La tattica però non cambia: "Aspetto che scenda la notte. Di notte trionfa l’amore, scattano i sorrisi e qualche inevitabile complicità". Ritroverà Macron ("Con lui e la sua dama ci 'conosciamo'") ma l'obiettivo grosso del suo... obiettivo è un altro: "Mi piacerebbe la First Lady Usa, Jill. E poi la coppia presidenziale americana ha una figlia che va pazza per lo shopping 'made in Italy'". Ashley Biden, appunto, bella e dal sorriso radioso. Quarant'anni compiuti lo scorso giugno, attivista, filantropa, spesso in prima fila nelle serate di gala e benefiche d'America.

Abituata, dunque, ai riflettori. Certo, quelli di Barillari, sono decisamente più "all'italiana", pepati e malandrini. E anche un po' nostalgici: "Vorrei tornare ai bei tempi della Dolce Vita - sospira il paparazzo -, ai grandi personaggi che si tenevano mano nella mano...". In quel caso il colpaccio sarebbe assicurato. C'è sempre Roma, "un posto magico, eterna, immortale", a far sperare nella botta di fortuna.

