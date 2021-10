Domenica In, puntata stravolta: un grosso guaio per Mara Venier, quando le "staccano" la diretta

Francesco Fredella 29 ottobre 2021 a

Mara Venier scalda i motori, la sua Domenica In (un programma inossidabile e sempre ben fatto) si prepara ad un’altra puntata che terrà compagnia a milioni di italiani con un successo che è sotto gli occhi di tutti. E negli ambienti tv arrivano le prime indiscrezioni sulla puntata in onda su Rai 1 domenica 31 ottobre. Una puntata più breve perché la Venier, alle 16.15 circa, darà la linea passerà ad uno Speciale del Tg1 dedicato al G20 (in corso a Roma nel weekend).

La puntata di Domenica in sarà davvero speciale, tra l’altro cade nel giorno di Halloween. Ci sarà un gruppo di bimbi, che con canti e musica, festeggerà questo appuntamento. E poi il talk su Ballando con le stelle, che va in onda il sabato sera su Rai1. Ci saranno il giornalista sportivo e giurato del programma Ivan Zazzaroni, i componenti del cast Fabio Galante e Memo Remigi, l’opinionista semovente Alessandra Mussolini e tanti altri ospiti.

Collegata anche, da Tale e quale show, Alba Parietti. Un grande ospite in studio è atteso nel corso della puntata: Marco Giallini, che parlerà dell’ultimo film con Gigi Proietti - intitolato “Io sono Babbo Natale” - a cui ha partecipato. Mara, poi, intervisterà il regista Gabriele Muccino, che ha appena concluso la nuova serie per Sky “A casa tutti bene”. In studio arriverà anche Ferzan Özpetek, testimonial dell’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

